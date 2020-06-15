ВИДЕО ⟩ Как сын владельца шашлычной из Вильянди стал самым сексуальным мужчиной Эстонии?

Ведущим удалось узнать о возлюбленной артиста Виктории и о том, какие эксперименты в детстве ставил Стефан. Напомним, что интерес к артисту вновь был подогрет тем, что певца недавно признали самым сексуальным мужчиной страны, так решил народ.

Отец Сасун сказал, что очень гордится сыном и считает, что каждый отец рад, когда у его ребенка все хорошо. «Если раньше говорили, что Стефан - это твой сын, теперь говорят, что я - отец Стефана. Они никогда не задирает голову. И я рад, что он не такой», - сказал отец Сасун Аирапетян.

Отец всегда очень громко и весело поддерживал сына, когда тот участвовал в песенном конкурсе Eesti Laul.

Папа Стефана приехал жить в Эстонию в 1991 году, открыл семейный ресторан и познакомился с местной армянкой. У них родилась дочь Стефания и сын Стефан. За то время, пока певец отсутствовал в городе Вильянди, он научился общаться с людьми. До переезда в Таллинн артист не владел эстонским.

В программе Suvereporter ведущая вспомнила ее поездку в Армению. Где в горы ехала старенькая машина, полностью загруженная фруктами и, несмотря на это, она ехала. А дружелюбный водитель угостил съемочную группу ягодами. Стефан подтвердил, что в этом и есть вся сущность армян. Также певец вспомнил историю, как его дедушка в Армении ехал с горки на машине, но перед этим глушил мотор, чтобы сэкономить топливо.

Сасун вспомнил смешную историю, как во время одного из визитов в Вильянди его ресторан посетил бывший президент Эстонии - Тоомас Хендрик Ильвес. Армянин не знал тогда главу государства в лицо. Хозяин не поверил своим глазам, когда вслед за Ильвесом в заведение вошли телохранители с наушниками в ушах. Была сделана фотография с главой республики и так и осталась висеть в ресторане на память.

Стефан показал ведущей дом и дворик, в котором рос играючи. Он был интересным ребенком. В какой-то момент он располнел и начались комплексы. Всегда была еда на столе. Отец всегда спрашивал, хочет ли Стефан еще, но все равно добавлял еды. В 17 или 18 лет будущая звезда Эстонии начал заниматься боксом.

Отец Стефана верит в бога, сам певец тоже говорит, что он является верующим человеком.