ВИДЕО ⟩ Пугачева показала, как ее красят в «подпольной парикмахерской»

Алла Пугачева вслед за мужем Максимом Галкиным решила привести себя в порядок после частичного снятия в Москве и Подмосковье карантина. Правда, в отличие от супруга, Примадонна не поехала в салон красоты, а пригласила мастеров к себе домой. Как пошутил один из стилистов, работавших над волосами певицы, они организовали «подпольную парикмахерскую».

Пугачеву подстригли и покрасили, и артистка даже сняла все происходящее на видео — по ее словам, «чтобы не забыть это время пандемии». Сначала Алла Борисовна разместила этот ролик в Instagram, но вскоре удалила, видимо, опасаясь, что не так поймут высказывание про подпольный салон.

Сама же Алла Борисовна посетовала, что дожила до того, что ей надо украдкой приводить себя в порядок. «Пусть это будет самое худшее и тяжелое в нашей жизни, чтобы хуже не было», — отметила звезда эстрады.