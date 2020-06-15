ВИДЕО ⟩ Кот с такой жадностью ел сухой корм, что видео с ним насмешило в Сети каждого

Пользователи Сети сперва повеселились, а затем начали гадать о причинах странного поведения питомца.
Хозяин необычного котика Люк из Филадельфии, США, поделился в «Твиттере» видео, на котором пушистый вместе со своим другом ест из миски сухой корм. И, казалось бы, обычная картина, если бы не способ, которым котик решил пообедать. Широко раскрывая рот, полосатый вгрызался в корм, набирая побольше, словно экскаватор. Под роликом Люк пошутил: «Какой на свете свинокот ест вот так?»
what in the world kind of pig cat eats like this pic.twitter.com/q1LojIN6bY— Luke in Philadelphia (@tramL116) June 13, 2020
Пользователи Интернета принялись шутить, сравнивая котика с бегемотом и змеёй, а кто-то начал делиться фото и видео со своими питомцами, которые, очевидно, обучались в той же школе этикета, что и полосатик Люка. Смешной ролик парня посмотрели около восьми миллионов раз, а пост с ним набрал 575 000 лайков и 184 000 ретвитов, пишет Лайф со ссылкой на Metro.