ВИДЕО ⟩ Кот с такой жадностью ел сухой корм, что видео с ним насмешило в Сети каждого

Хозяин необычного котика Люк из Филадельфии, США, поделился в «Твиттере» видео, на котором пушистый вместе со своим другом ест из миски сухой корм. И, казалось бы, обычная картина, если бы не способ, которым котик решил пообедать. Широко раскрывая рот, полосатый вгрызался в корм, набирая побольше, словно экскаватор. Под роликом Люк пошутил: «Какой на свете свинокот ест вот так?»