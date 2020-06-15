ОКАЗАЛСЯ ГЕЕМ ⟩ Вскрылась тайна главного героя известного мультфильма

В честь Pride Month (месяц защиты прав сексменьшинств) телеканал Nickelodeon раскрыл имена персонажей мультфильмов, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. Среди прочих был показан и главный герой известного мультсериала «Губка Боб квадратные штаны».

«Празднуем #Pride с сообществом ЛГБТ+ и их союзниками в этом месяце и каждый месяц», – написали администраторы Twitter-аккаунта телеканала Nickelodeon, показав фото Губки Боба, Корре из мультсериала «Аватар: Легенда о Корре» и Швоза Шварца из сериала «Опасный Генри». Всех персонажей изобразили на радужном фоне (Pride flag), который является международным символом ЛГБТ-сообщества.

Однако, как выяснилось, многих пользователей сети каминг-аут Губки Боба вовсе не удивил. Юзеры вспомнили, что в одном из эпизодов 2002 года Губка Боб и его лучший друг, морская звезда по имени Патрик, были показаны как семейная пара, воспитывающая брошенного гребешка.

«Все шокированы, что Nickelodeon сообщил в Twitter, что Губка Боб – гей, хотя это было продемонстрировано в одном из эпизодов», – отметил один из подписчиков. «У него с Патриком буквально был ребенок», – написал второй. «Губка Боб – гей? Черт, Сэнди будет в шоке», – прокомментировал третий.