НАЗАД В СССР ⟩ Российские гостиницы обязали отчитываться о заселении неженатых пар в один номер

С июня в России действуют рекомендации ведомства для возобновления работы гостиниц. В них сказано, что отели должны размещать гостей «преимущественно одноместно или семейно», передает svoboda.org.
Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения, пишет «Российская газета».
Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин сказал РБК, что гостиницы не вправе проверять у постояльцев семейный статус. Также он обратил внимание на слово «преимущественно» в формулировке рекомендаций Роспотребнадзора. Оно допускает отклонения, считает Ламшин, потому что есть пары, которые считаются семьей и живут долгое время в гражданском браке.
Кроме того, вышло письмо Минэкономразвития, которое подтвердило статус рекомендаций — они не обязательны, а следовательно не должно быть проверок их выполнения, подчеркнул Ламшин.