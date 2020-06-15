НАЗАД В СССР ⟩ Российские гостиницы обязали отчитываться о заселении неженатых пар в один номер

Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения, пишет «Российская газета».

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин сказал РБК, что гостиницы не вправе проверять у постояльцев семейный статус. Также он обратил внимание на слово «преимущественно» в формулировке рекомендаций Роспотребнадзора. Оно допускает отклонения, считает Ламшин, потому что есть пары, которые считаются семьей и живут долгое время в гражданском браке.