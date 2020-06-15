ВИДЕО ⟩ В центре Москвы площади пара занялась сексом перед камерами

В самом центре Москвы, в районе Хохловской площади, которую горожане прозвали Ямой, двое молодых людей занялись сексом прямо на глазах многочисленных прохожих, пишет Topnews.

Зеваки снимали все действо на камеры мобильных телефонов, пока парочка предавалась любовным утехам.

По свидетельствам очевидцев, перед тем как публично разоблачиться, молодые люди выпивали в компании там же, в Яме. Увлеченная ласками парочка в какой-то момент перестала замечать окружающих. Целующихся юношу и девушку друзья стали подначивать, типа: слабо продолжить прямо здесь, у всех на виду?

К удивлению всех, парень с партнершей скинули одежду, оставшись в чем мать родила. После чего девушка легла на заботливо подстеленную куртку любовника и призывно раздвинула ноги.

При этом, как пишет издание «Подъем», никто из очевидцев происходящего даже не думал пристыдить бесстыдников.

Более того, участники соития под улюлюканье друзей и подруг весело позировали, пока их снимали на видео, опуская сальные шутки.

Как заявили в московском управлении МВД, в полицию по поводу непристойного поведения никто не обращался. «Пока нам такой информации не поступало», — сказали в главке.

Видео вызвало в Сети шквал эмоций. «Пусть жители стран смотрят на настоящую Москву и лицо москвичей», «Животные. Других слов нет», «Сразу видно понаехов в первом поколении», «Москвичи… Что тут скажешь», - пишут интернет-пользователи.