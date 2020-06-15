ВИДЕО ⟩ В центре Москвы на площади пара занялась сексом перед камерами

Двое молодых людей устроили публичную оргию прямо на Хохловской площади в Москве, которую называют Ямой.
Зеваки снимали все действо на камеры мобильных телефонов, пока парочка предавалась любовным утехам.
По свидетельствам очевидцев, перед тем как публично разоблачиться, молодые люди выпивали в компании там же, в Яме. Увлеченная ласками парочка в какой-то момент перестала замечать окружающих. Целующихся юношу и девушку друзья стали подначивать, типа: слабо продолжить прямо здесь, у всех на виду?
К удивлению всех, парень с партнершей скинули одежду, оставшись в чем мать родила. После чего девушка легла на заботливо подстеленную куртку любовника и призывно раздвинула ноги.
Более того, участники соития под улюлюканье друзей и подруг весело позировали, пока их снимали на видео, опуская сальные шутки.
Видео вызвало в Сети шквал эмоций. «Пусть жители стран смотрят на настоящую Москву и лицо москвичей», «Животные. Других слов нет», «Сразу видно понаехов в первом поколении», «Москвичи… Что тут скажешь», - пишут интернет-пользователи.
«Яма» — это общественное пространство в виде амфитеатра, где по вечерам собирается столичная молодежь. Площадку неоднократно критиковали, так как там часто распивают спиртное, мусорят и устраивают драки.