ФОТО ⟩ В Эстонии наконец-то лето! Знойные красотки переоделись в бикини

АСТРИД ЭЛКЕН

Согласно социальным сетям, последняя фотосессия эстонской инста-модели прошла в Таллинне. На вопрос о том, начался ли уже в Эстонии купальный сезон, Элкен ответила:

«Купальный сезон наступает тогда, когда я так решу!»

МАДЕЛЕЙН КУРГ

Кург, которая недавно стала маклером, проводит время со своими подругами в Пярну, где сегодня было 23 градуса. «Ну, что ты смотришь (не отвечай, это риторически)», –подписала она дразнящие снимки в бикини.

АНЕТТА МАРИЯ РЕННИТ

Певица Анетта Мария Реннит проводит время за чтением книг на пляже у моря.

ЛИЙСА ЛЕЕТМА

Леетма проводит время со своими близкими в Пярнумаа, в волости Саарде, где она также катается на лодках. Очень мило!

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

ВИКТОРИЯ ВИЛЛИНГ

Известный эстонский блогер Виллинг пошла легким путем и опубликовала старую фотографию в бикини, сделанную в поездке.

«Это означает, что фотография была сделана не в Эстонии, потому что я в воде», – шутит она. Фотография была сделана в Хорватии.

ЛИЗА ЛИНД

Та же самая уловка была использована путешественницей Лизой Линд, которая разместила фотографию в бикини, сделанную в Майами. На самом деле сейчас известная эстонка проводит время в Таллинне.

ЭННИ БРИТТА

Ютубер Энни Бритта проводит время с друзьями в карьере Румму. Она еще не в настоящем бикини, но все же в летней одежде! «Пляжные чики», – подписала девушка яркое фото в соцсетях.

АНИТА СИБУЛ

Принцесса бикини Анита вчера пошла на пляж Виймси, чтобы полюбоваться закатом. Уж не знаем, боится ли Анита холода, или там было так прохладно вечером, но вместо бикини на ней была теплая куртка.