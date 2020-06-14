«Эта авария послана Богом»: Виктория Боня порадовалась случившемуся с Ефремовым

40-летняя Виктория Боня «порадовалась» по поводу аварии, случившейся по вине пьяного Михаила Ефремова, пишет EG. По мнению экс-ведущей «Дома-2», страшное ДТП со смертельным исходом было послано Богом. По логике Бони, водитель Сергей Захаров своей смертью спас «умирающего» Ефремова, который после случившегося должен взяться за ум и переосмыслить свою жизнь.

«Я посмотрела на него (Захарова) — он такой светлый. И посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает. Он неплохой мужик, Ефремов, допустим, да. Но так как он загубил себя алкоголем, мне кажется, что этот человек пришёл его спасти. Благодаря тому, что он отдаёт свою жизнь таким образом, он спасает его душу. Он пришёл в этот мир, прожил жизнь, подарил жизнь своим детям. И ушёл, спасая душу вот такого, как Ефремов. Если у него, конечно, хватит мудрости и осознанности это принять», — отметила Боня.

Во время прямого эфира в социальной сети Instagram телеведущая заявила, что, рождаясь, человеческая душа выбирает, подписывает контракт. Как считает Боня, миссия покойного Захарова и могла заключаться в том, чтобы наставить Ефремова на путь истинный. И Бог так сильно любит артиста, что послал ему этого водителя, чтобы спасти душу.