ФОТО ⟩ Николай Расторгуев напугал поклонников болезненным видом

В пятницу, 12 июня, в Москве на Красной площади состоялся концерт в честь Дня России. Это первое массовое мероприятие после ограничительных мер, связанных с пандемией по коронавирусу.

На празднике выступили многие российские звезды, в том числе, Леонид Агутин, Александр Маршал, Григорий Лепс и Николай Расторгуев. После концерта Агутин поделился совместным снимком с коллегами, поздравив россиян с праздником.

Однако на одном из снимков был запечатлен и Расторгуев, истощенный и похудевший вид которого напугал его поклонников. Подписчики артиста высказали обеспокоенность состоянием его здоровья.

ФОТО: Instagram

И действительно на снимке Николай выглядит очень похудевшим и бледным, особенно это бросается в глаза на фоне других артистов. Даже в сравнении экс-солистом «Парка Горького» Александра Маршала солист группы «Любэ» явно выглядит болезненно.

Фолловеры Агутина в комментариях попытались выяснить, что же произошло с Расторгуевым, вспомнив о том, что пару лет назад артист перенес операцию по пересадке почки. Поклонники певца высказали опасение, что Расторгуев плохо себя чувствует.

Леонид Агутин поспешил всех успокоить, написав, что с Николаем все в порядке? а также отметил, что просто «переборщил с фильтрами».

«С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил», - написал Агутин.

Отметим, что это действительно так. Ведь в публикациях самого Расторгуева есть подобный снимок, но к их компании присоединились певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. На снимке артист выглядит вполне себе нормально, а его внешний вид не вызывает никаких опасений относительно его здоровья.