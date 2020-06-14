ВИДЕО ⟩ Эксперт по лжи дал оценку видео извинений Михаила Ефремова

Запись появилась на Youtube-канале «Гражданин поэт».

В ролике артист отметил, что не будет уходить от ответственности и просить о смягчении приговора, поскольку готов понести наказание за содеянное. Также он выразил готовность помочь пострадавшей стороне всеми возможными способами.

«Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Это не попытка откупиться, а попытка искупить... Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Отмазываться, включать свои связи и знакомства я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста», – обратился Михаил Ефремов.

Стоит отметить, что адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский, заявил, что родственники погибшего не примут со стороны Ефремова «ни копейки», а также не приняли и его извинения.

Эксперт по лжи Илья Анищенко на запрос «Московского комсомольца» прокомментировал видео извинений Михаила Ефремова.

После просмотра ролика эксперт пришел к мнению, что текст извинения артист читает с листа. Такой вывод он сделал исходя из того, что Ефремов, говоря свою речь, постоянно смотрел вниз. Хотя в том случае, если человек сам придумывает свою речь, не использую заготовку, смотрит прямо, вправо, влево и чуть вниз. Как пояснил специалист, таким образом легче контролировать речь и произнесенные слова. Также в пользу версии эксперта говорит и сама речь, все фразы которой четко продуманы.

«Есть один момент, на который я обратил внимание – когда он говорит, что не станет отмазываться. Интонации, голос – все ровно. Я сто раз пересмотрел видео, не за что зацепиться. Эмоции будто стерты», – высказался эксперт.

В то же время Анищенко подтвердил намерения Ефремова действительно понести наказание, которое будет предусмотрено судебным решением.

«Сам актер не отрицает, что за него впишутся, вернее уже процесс запущен. Но сейчас он не то, что не хочет, а не видит в этом смысла, потому что «все все видели». Из этого следует, если бы история не получила широкого резонанса, то, скорее всего отмазался. Когда я анализировал видео с места происшествия, то заметил, что на лице пьяного Ефремова промелькнула улыбка самодовольства, когда он говорил, что у него много денег, он вылечит пострадавшего. То есть в его голове уже зрел план, было готовое решение. Но сейчас все поменялось. Уверенно могу заявить, пока Ефремов, действительно, отмазываться не собирается. Это видно по его жестам. А как сложится ситуация в будущем, он сам не знает. Эмоции неуверенности в его жестах в этом моменте тоже присутствуют. Поживем-увидим», – подчеркнул эксперт.

Эксперт также поверил Ефремову в том, что он не может найти слов для извинений, поскольку видно, что он просто не умеет этого делать. На это также хорошо указывает нервозное состояние актера.