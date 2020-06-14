ФОТО ⟩ Медсестра из Таллинна после работы надевает каблуки и мини. Чем же она занимается?

Девочки для дрифта на каблуках и в дерзких мини вручают кубки во время церемонии награждения и позируют вместе с гонщиками на групповых фотографиях.

Длинноволосая эффектная блондинка Агэ рассказала Elu24, что в молодости она провела много времени под капотом автомобиля, и тем удивительнее было услышать, кем она работает на самом деле.

Агэ дает сигнал старта. ФОТО: Erakogu

25-летняя Эрмос по профессии медсестра. Выбор пал в пользу этой профессии, потому что поколение за поколением женщины в ее семье работали в этой области.

«Я спокойно относилась к виду крови, когда была маленькой, и всегда хотела помочь. В детстве оперировала дождевого червя», – рассказывает Агэ, которая работает в хирургическом отделении Ида-Таллиннской центральной больницы.

Агэ работает в больнице уже три года и очень довольна выбранной профессией. А еще у девушки модельной внешности, которая всегда улыбается, помогает людям и поддерживает своих близких, есть интересное занятие, про которое никогда не подумаешь, глядя на униформу медсестры.

Девочки для дрифта Кэтлин, Сандра и Агэ. ФОТО: Eesti Drifti Liit

В жаркие летние дни она надевает дерзкую мини-юбку и высокие каблуки и становится девушкой для дрифта. Интерес к скорости и моторам у Агэ возник с самого детства. Агэ всегда предпочитала компанию мальчишек, к девяти годам куклы уже давно были заброшены в угол и заменены модельками машин. Девушкой для дрифта Агэ стала уже намного позже и совершенно случайно.

ФОТО: Erakogu

К слову, этим летом попробовать себя в этой интересной роли может каждая достигшая 18-летия красотка. Жаркое лето наступает, и крупные соревнования по дрифту в Эстонии уже не за горами! Если ты сексуальная, уверенная в себе, то именно ты можешь стать звездой и украсить собой этот вид соревнований. Подавай заявку, народ будет выбирать финалисток. Условия конкурса смотрите ЗДЕСЬ!

Агэ аплодирует победителям. ФОТО: Erakogu