СКАНДАЛ ⟩ Экс-глава ВДВ потребовал от Киркорова извинений за оскорбительное видео о десантниках-геях

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников, передает TopNews.
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в рамках юмористического проекта «Вмаскешоу» опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором он предстает в образе десантника-гея.
Киркоров в голубом берете и тельняшке изобразил, как пишет письмо сослуживцу, вспоминая крепкую мужскую дружбу. По сюжету скетча с каждым новым дублем недовольный сценарием Киркоров возмущается всё сильнее, поскольку подтекст разговора явно двусмысленный, с явными намеками гомосексуализма.
В конечном итоге певец срывается и вскакивает с криком: «Я не буду в этом сниматься!».
«Ну хорошие же деньги! - уговаривает певца человек за кадром.
"Ни за какие деньги!" - безапелляционно заявляет Киркоров, после чего рвёт тельняшку на груди.
Однако бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов не оценил шутку, назвав пасквилем шуточное видео Киркорова. Ныне депутат российской Госдумы считает, что артист оскорбил символы десантников, потому должен попросить прощения за это.
Обращаясь к артисту, Шаманов воспользовался крылатым выражением известного десантника Валерия Востротина, что десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться, и порекомендовал не будить лихо.
«Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка — не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников: тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — обратился Шаманов к Киркорову.