СКАНДАЛ ⟩ Экс-глава ВДВ потребовал от Киркорова извинений за оскорбительное видео о десантниках-геях

«Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка — не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников: тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — обратился Шаманов к Киркорову.