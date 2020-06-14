«Бил ногами машины»: Ширвиндт рассказал о выходках пьяного Олега Ефремова

Актер, режиссер и художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт в недавно выпущенной книге мемуаров "Опережая некролог" вспомнил о том, как вели себя легенды экрана в обычной жизни. Мемуары уже появились на онлайн-площадках.

Говоря об отце устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова - народном артисте СССР Олеге Ефремове, он вспоминает, что тот сильно злоупотреблял алкоголем. И актеры, заявляет Ширвиндт, пьяными садились за руль.

"Когда мы были помоложе, то пили много", - признается Ширвиндт.

По его словам, Олег Ефремов и актер Михаил Козаков обладали огромным и необузданным характером, и, напившись, они не давали себя контролировать. Ширвиндт рассказывает, что "эти два персонажа" в период запоя слушались только его.

"И мне звонили из театра "Современник" неожиданно, часа в два ночи, и говорили: "Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…" — поделился он воспоминаниями.

Когда он приезжал в театр, то, как уточняет худрук театра Сатиры, Олега Ефремова обычно держали несколько человек.

"А у него был пунктик: нутряной демократ, он ненавидел все, что касается роскоши, барства, и в состоянии крайнего опьянения ногами бил машины, стоявшие у театра", - пишет Ширвиндт.

Он добавил, что периодически Ефремов, будучи невменяемым, бил ногами и свою машину. А с Андреем Мироновым они садились пьяными за руль. Происходило это по ночам: нужно было развозить актеров после застолья.

Так, однажды ночью Ширвиндт на своей "Победе" с пьяными актерами застрял на Арбатской площади. Машина заглохла из-за отсутствия бензина. Они заметили в этот момент черную "Волгу" с военными номерами, и Миронов пошел просить слить немного бензина. В авто оказался генерал. Якобы Миронов вытянулся по стойке смирно и громко сказал: "Товарищ генерал, разрешите отсосать?". Военный бензин дал, предупредив, что он этилированный и попросил действовать осторожно.