ВИДЕО ⟩ «Не дождетесь!»: видео Собчак в гробу вызвало скандал

Едва поклонники успели прийти в себя от ее пышной похоронной процессии на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, как в новых постах Ксения снова опубликовала печальные атрибуты.
Появление шокировавших пользователей Сети картинок, Собчак объяснила некой аналогией ее собственной свадьбы и похорон афроамериканца Флойда. На своей странице в Instagram Ксения разместила фотографии обоих мероприятий, попутно прикрепив к ним ироничный текст.
«Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность — вот наша связующая нить! И в этой точке, вдруг мы стали братьями, и стали равны!».
Не остановившись на этом, блогер с 7,5 млн подписчиков выложила в сторис видеоролик, в основе сюжета которого оказался известный мем «Танцующие гробовщики».
В кадрах пестро одетые темнокожие мужчины несут на плечах гроб, приплясывая при этом. Когда процессия останавливается, распахивается крышка гроба и оттуда выскакивает размахивающая платком Собчак.
«Не дождетесь!», - кричит героиня ожившего мема.
Таким провокационным образом телеведущая анонсировала свой новый пуск шоу «Осторожно, новости!».
Подписчики Собчак были изумлены и растеряны от нового представления светской львицы. Они дружно предупредили Ксению, что такими сакральными вещами в обществе шутить не принято. И тем более, гробы – это не лучший предмет для иронии.
«И это бывший кандидат в Президенты России… (не шутите с тем миром…)», «Не удивлюсь если и дома в гробу спите», «Ой, не играйте в эти игры, ой! Хорошо НЕ заканчивается!», «Как решились в гроб залезть раньше времени?», «Ксения, вы сумасшедшая», – возмущались фоловеры, пытаясь вразумить телеведущую.
Как ранее писал Topnews, Собчак прокомментировала тему беспорядков в США.
По словам телеведущей, после начавшихся в стране погромов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флоида, ее друзья стали в ужасе убегать из Нью-Йорка.