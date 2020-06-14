ВИДЕО ⟩ «Не дождетесь!»: видео Собчак в гробу вызвало скандал

Появление шокировавших пользователей Сети картинок, Собчак объяснила некой аналогией ее собственной свадьбы и похорон афроамериканца Флойда. На своей странице в Instagram Ксения разместила фотографии обоих мероприятий, попутно прикрепив к ним ироничный текст.

«Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность — вот наша связующая нить! И в этой точке, вдруг мы стали братьями, и стали равны!».

Не остановившись на этом, блогер с 7,5 млн подписчиков выложила в сторис видеоролик, в основе сюжета которого оказался известный мем «Танцующие гробовщики».

В кадрах пестро одетые темнокожие мужчины несут на плечах гроб, приплясывая при этом. Когда процессия останавливается, распахивается крышка гроба и оттуда выскакивает размахивающая платком Собчак.

«Не дождетесь!», - кричит героиня ожившего мема.

Таким провокационным образом телеведущая анонсировала свой новый пуск шоу «Осторожно, новости!».

Подписчики Собчак были изумлены и растеряны от нового представления светской львицы. Они дружно предупредили Ксению, что такими сакральными вещами в обществе шутить не принято. И тем более, гробы – это не лучший предмет для иронии.

«И это бывший кандидат в Президенты России… (не шутите с тем миром…)», «Не удивлюсь если и дома в гробу спите», «Ой, не играйте в эти игры, ой! Хорошо НЕ заканчивается!», «Как решились в гроб залезть раньше времени?», «Ксения, вы сумасшедшая», – возмущались фоловеры, пытаясь вразумить телеведущую.

Как ранее писал Topnews, Собчак прокомментировала тему беспорядков в США.