Деву одолеет апатия, а Весам – нужно контролировать свои эмоции: гороскоп на 14 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)

Лучше не планировать на сегодня ничего серьезного и важного – можете не успеть все сделать и будете чувствовать себя плохо. Идеальный день для проведения времени с детьми и семейных вылазок. Вечер проведите в приятной компании.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Постарайтесь чаще соглашаться с людьми, которые стоят за вас. Будьте открытыми и сможете встретить своего человека, который впоследствии станет хорошим партнером, другом или даже любимым человеком. Вечером отправляйтесь на пешую прогулку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Новые идеи и взбалмошные задумки можно смело реализовать в жизнь, ведь сегодня у вас будет все получатся. При этом старайтесь избегать тех, кто вам неприятен или мешает в реализации задуманного.

Рак (22 июня – 22 июля)

Все ваши творческие задумки можете легко реализовать прямо сейчас, если не будете отвлекаться на рутинные дела. Постарайтесь довериться интуиции и непременно получите удовольствие от жизни.

Лев (23 июля – 21 августа)

Все ваши активности сегодня будут стоить определенных денег. Но для этого нужно просто проанализировать свои доходы, расходы и подкорректировать семейный бюджет. В любом случае, деньги, которые вы тратите на себя окупятся сторицей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Сегодня вас может одолеть апатия и вам не захочется ничего делать. Если запланированы уже важные мероприятия – постарайтесь себя взбодрить, а если ничего неотложного нет – не насилуйте себя работой. Устройте себе приятный и расслабленный вечер в кругу друзей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня нужно сдерживать свои эмоции и контролировать свои действия, иначе конфликта вам не избежать. В финансовых и рабочих делах постарайтесь не сильно задаваться своими способностями, а лучше покажите все на деле. Только с таким подходом сможете достичь успеха.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Ваше упорство и настойчивость помогут вам добиться хороших результатов не только в рабочих делах, а и в личных. Сегодня категорически запрещено сидеть в четырех стенах и ничего не делать. Иначе упустите шанс добиться успеха и в последствии будете кусать локти.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Если вас одолеют сегодня негативные эмоции, то вы опустите руки и не сможете реализовать все, что задумали. Старайтесь держать под контролем все свои мысли и действия, только так сможете добиться успеха. Не бойтесь принимать помощь родных и близких.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Если не хотите допустить серьезных ошибок в рабочих делах – не будьте упрямыми. Если у вас сейчас трудный период – выделите время, чтобы все проанализировать и найти выходы из ситуации. Кроме того, вернуться в рабочий ритм вам поможет смена приоритетов и новое знакомство.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Лучше не начинайте сегодня никаких новых дел, тогда и не придется разбирать последствия. Звезды советуют вам избегать чрезмерных физических нагрузок и конфликтов. Вечер проведите в спокойной обстановке.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)