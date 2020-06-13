СЛУШАЙ! ⟩ Лучше оригинала? Элина Нечаева перепела песню из фильма про «Евровидение»

Многие поклонники Евровидения с нетерпением ждут комедии "Евровидение: История огненной саги", которая выйдет на платформе Netflix 26 июня. Элина Нечаева, которая представляла Эстонию на Евровидении 2018 года, также вдохновилась трейлером и решила сделать свою собственную версию одной из песен, играющих в фильме.