ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО ⟩ Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен

Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан, в середине июля 2020 года. Как сообщает издание The Holywood Reporter, релиз картины отложен на более поздний срок - 31 июля, пишет КиноНьюс.
Причина пересмотра прокатного графика не называется, но, вероятнее всего, руководство студии объективно оценило состояние проката к заявленной ранее дате и осознало, что рассчитывать на окупаемость картины не приходится. Отметим, что производственный бюджет "Довода" оценивается в более чем 200 миллионов долларов (177 миллионов евро).
Вместо нового фильма Нолана в ограниченный прокат будет выпущен другой его известный кинопроект - "Начало", который в текущем году отмечает свое десятилетие.
Отметим, что по новым правилам, которые ранее озвучили власти Калифорнии, кинотеатрам разрешено возобновить работу при условии, что будет соблюдаться социальное дистанцирование, а заполняемость залов не превысит 25 процентов. При этом владельцы кинотеатров будут нести дополнительные расходы на регулярную санитарную обработку и внедрение бесконтактных систем обслуживания зрителей.