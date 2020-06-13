ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО ⟩ Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен

Причина пересмотра прокатного графика не называется, но, вероятнее всего, руководство студии объективно оценило состояние проката к заявленной ранее дате и осознало, что рассчитывать на окупаемость картины не приходится. Отметим, что производственный бюджет "Довода" оценивается в более чем 200 миллионов долларов (177 миллионов евро).

Вместо нового фильма Нолана в ограниченный прокат будет выпущен другой его известный кинопроект - "Начало", который в текущем году отмечает свое десятилетие.