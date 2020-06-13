СМОТРИ ⟩ Что можно купить на Ныммеском рынке и по каким ценам: как вам такой ассортимент?

Клубника из Греции стоит 3 евро и 50 центов за килограмм, по словам продавщицы, покупателей устраивает такая цена. Как правило, сейчас очень мало таких людей, которые приходят на рынок, чтобы в каждом отделе попробовать ягоды и фрукты и ничего не купить. Пробовать еду не запрещается.