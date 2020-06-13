Сб, 13.06.2020
Стрельба в Лихула заставила рэпера nublu прервать молчание СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

СМОТРИ ⟩ Что можно купить на Ныммеском рынке и по каким ценам: как вам такой ассортимент?

Журналисты эстонской программы Reporter побывали на Ныммеском рынке и посмотрели, по какой цене там клубника и из какой страны ее привозят. Подробности - ниже. 

Клубника из Греции стоит 3 евро и 50 центов за килограмм, по словам продавщицы, покупателей устраивает такая цена. Как правило, сейчас очень мало таких людей, которые приходят на рынок, чтобы в каждом отделе попробовать ягоды и фрукты и ничего не купить. Пробовать еду не запрещается. 

Арбузы очень сладкие, их привозят из Ирана. Это самый ходовой товар в течение всего лета. Местной продукции на рынке очень мало. 

Смотрите видео! 

НАВЕРХ