СМОТРИ ⟩ Что можно купить на Ныммеском рынке и по каким ценам: как вам такой ассортимент?

Журналисты эстонской программы Reporter побывали на Ныммеском рынке и посмотрели, по какой цене там клубника и из какой страны ее привозят. Подробности - ниже.
Клубника из Греции стоит 3 евро и 50 центов за килограмм, по словам продавщицы, покупателей устраивает такая цена. Как правило, сейчас очень мало таких людей, которые приходят на рынок, чтобы в каждом отделе попробовать ягоды и фрукты и ничего не купить. Пробовать еду не запрещается.
Арбузы очень сладкие, их привозят из Ирана. Это самый ходовой товар в течение всего лета. Местной продукции на рынке очень мало.
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