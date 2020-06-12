ВИДЕО ⟩ В дверь позвонили: когда хозяйка открыла, на пороге появились обнаженные порноактеры

По сюжету двое обнаженных людей звонят в дом, где проживает несовершеннолетний мальчик. Дверь открывает его мать. Гости представляются актерами фильмов для взрослых и сообщают, что сын женщины частенько смотрит видео интимного содержания с их участием, и призывают ее поговорить с ним об этом.

Они объясняют, что по порнографическим видео ребенок может сделать ложные выводы о том, как по-настоящему строятся отношения.