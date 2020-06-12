АРТИСТА НЕ УЗНАТЬ! ⟩ Жена Кокшенова показала последние фото актера

«Михаил Михайлович дарил мне очень много подарков. К каждому моему возвращению из командировки он покупал для меня цветы. Цветов у меня всегда было много. Михаил Михайлович дарил мне ювелирные украшения. Осталось очень красивое кольцо… Сумки дарил. Он любил делать подарки, ему это доставляло удовольствие. У него был хороший вкус во всём: в одежде, в украшениях, в еде, в интерьере. Он смотрел и радовался, что мне это нравится, что он угадал...» - рассказала Лепехина.