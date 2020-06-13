Близнецам стоит быть внимательными, а у Львов возможны ссоры с друзьями: гороскоп на 13 июня

Несмотря на мелкие недоразумения, ищите способ приятно и интересно провести время: новые впечатления – это лучший способ избавиться от хандры. Можно делать покупки, заниматься обустройством жилья и украшением интерьера. День обещает быть щедрым на интересные идеи и увлекательные поездки; людям творческого склада не придется жаловаться не недостаток вдохновения.

Овен

День, когда Овны могут дать волю своему любопытству: получение новой информации окажется делом не только захватывающим, но и во многих отношениях полезным. При этом хорошо бы не вступать в споры с членами семьи, особенно с представителями старшего поколения: развитие событий покажет, что именно ваша точка зрения была верной, и ждать этого счастливого момента осталось совсем недолго.

Сегодня у вас наверняка будет немало интересных и увлекательных дел, появится шанс найти единомышленников, произвести благоприятное впечатление на симпатичного вам человека. Влюбленным следует быть внимательнее к своему избраннику.

Телец

Благоприятный день для тех, кто планирует заниматься решением накопившихся проблем, практическими делами любого рода. Не всегда ваши старания будут верно оценены членами семьи, однако полученный результат едва ли останется незамеченным. Звезды советуют быть экономнее; основные расходы будут связаны с поездками, развлечениями, посещением увеселительных заведений. Неплохой день для общения, однако вам следует быть осторожнее с людьми, которые склонны распространять непроверенную информацию.

В личных романтических отношениях очень важно полное доверие друг другу. Попытки скрыть от любимого человека что-то важное не увенчаются успехом.

Близнецы

Будьте внимательны – этот день связан с несколькими сложными ситуациями, которые не лучшим образом отразятся на отношениях с членами семьи и вашем настроении. Нежелательны поездки, особенно не планировавшиеся заранее и не подготовленные должным образом. Тем, кто ставит перед собой высокие цели, придется проявить активность и настойчивость, чтобы добиться своего.

Вероятно получение ценных подарков, удачное приобретение дорогих и редких вещей. Хорошо складывается общение с друзьями, день подходит для совместного отдыха на природе или посещения увеселительных заведений. Это хороший день для тех, кто хочет рассказать о своих чувствах или обсудить непростые вопросы.

Рак

День обещает быть спокойным, у вас не возникнет поводов для беспокойства и тревоги. Общение с близкими людьми принесет радость, чрезвычайно приятное впечатление оставит вечер, проведенный с родственниками, или небольшое семейное путешествие. Вероятны сюрпризы, неожиданные предложения и приглашения, которые окажутся очень кстати.

Настроение будет хорошим, к мелким неприятностям вы отнесетесь с юмором. Встреча с любимым человеком наверняка порадует, разногласия могут возникнуть, но будут быстро преодолены. Умение занять конструктивную позицию в любом диалоге пригодится в общении с новыми знакомыми.

Лев