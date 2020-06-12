ГАЛЕРЕЯ ⟩ Десятки людей во главе с легендарным певцом собрались в эстонском лесу, что они там делали?

Сегодня Alexela открыла свою общинную программу. Присоединившиеся к ней клиенты могут нейтрализовать свой экологический след. На мероприятии, посвященном открытию, AS Alexela объявила о своей цели стать климатически нейтральной к 2030 году.
«Alexela является первопроходцем, принимает на себя риски и в числе первых инвестируя в вывод на рынок более экологичных видов топлива, а также в местное производство биометана; также Alexela была и будет в обществе первопроходцем в отрасли экологических видов топлива и климатически нейтрального транспорта. Суммы, которые мы инвестируем в топливо будущего, надеясь и веря, что люди будут все более сознательно относиться к окружающей среде, достигают миллионов евро. Сегодня заявляю, что AS Alexela как предприятие ставит себе целью достичь климатической нейтральности в 2030 году», — отметил на посвященном открытию общинной программы мероприятии председатель правления AS Alexela Айво Адамсон.
Alexela — это эстонское предприятие, которое действует преимущественно в энергетической сфере. Представляя собой уникальное сочетание на эстонском рынке, предприятие имеет в своем портфеле продукции, в числе прочего, электричество, природный газ, баллонный газ, емкостный газ, а также автомобильное топливо, которое продается на 104 заправках по всей Эстонии. У Alexela есть 33 магазинов шаговой доступности. Alexela удостоен вручаемого Министерством культуры звания "Друг культуры", это предприятие давало и дает силы многим культурным и спортивным организациям, в том числе Эстонскому баскетбольному союзу, Союзу конного спорта Эстонии и Tallinn International Horse Show, Союзу лыжного спорта Эстонии, Теннисному союзу Эстонии, Скандинавскому симфоническому оркестру, Концертному залу Alexela.
Смотрите галерею!