ГАЛЕРЕЯ ⟩ Десятки людей во главе с легендарным певцом собрались в эстонском лесу, что они там делали?

«Alexela является первопроходцем, принимает на себя риски и в числе первых инвестируя в вывод на рынок более экологичных видов топлива, а также в местное производство биометана; также Alexela была и будет в обществе первопроходцем в отрасли экологических видов топлива и климатически нейтрального транспорта. Суммы, которые мы инвестируем в топливо будущего, надеясь и веря, что люди будут все более сознательно относиться к окружающей среде, достигают миллионов евро. Сегодня заявляю, что AS Alexela как предприятие ставит себе целью достичь климатической нейтральности в 2030 году», — отметил на посвященном открытию общинной программы мероприятии председатель правления AS Alexela Айво Адамсон.