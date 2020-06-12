ПОДСКАЗАЛ ГАРМАШ ⟩ Стала известна схема, по которой из-за решетки вытащат Ефремова

Михаил Ефремов убедительно разыгрывает раскаяние, пишет eg.ru. Выглядело, кстати, правдоподобно. Вот уж в чем Ефремову не откажешь — так это в актерском таланте.

Прощаться со свободой актер явно не планирует и будет действовать так, как ему скажут адвокаты и... его верный друг Сергей Гармаш, который буквально через несколько минут «случайно» появился на месте трагедии.

В свое время Сергей Гармаш отработал схему, которая помогла ему спасти от тюрьмы родного брата Романа. Родственник Гармаша точно так же, как и Михаил Олегович, угробил невинного мужчину, отца двоих детей, из-за своей неуемной любви к быстрой езде и алкоголю.

В тот день Роман махнул на дорожку 300 граммов водочки и уселся в автомобиль знаменитого родственника. Позже выяснилось, что оформленная на мужчину доверенность оказалась самой обычной липой. А далее были стремительный выезд на встречку и страшное столкновение.

Следствие над братом Сергея Гармаша длилось пять месяцев. В это время Роман преспокойно передвигался на машине родственника, а однажды даже получил штраф за превышение скоростного режима. В суде инициатора фатальной аварии представили исключительно с положительной стороны. Но самое забавное, что характеристики дала компания, в которой братишка актера никогда не числился.

Приговор оказался на бумаге вполне удобоваримым — 3,5 года колонии-поселения. Вот только фактически Роман провел в местах не столь отдаленных только 10 дней. Оказалось, что здоровье арестанта дало сбой и его пришлось отправить на лечение в больницу, а затем в другую — и так далее.

А это слова супруги того самого водителя, которому «посчастливилось» встретиться с пьяным Романом: «Сумма компенсации, которую определил суд, составила 2 400 000 рублей (более 30 000 евро). Выплатили 1,5 миллиона (19 000 евро). Больше ничего. Зато однажды Сергей Гармаш, Роман и еще какой-то мужчина назначили мне встречу, где актер сказал: "Я, может быть, затяну потуже пояс и найду 250 тысяч рублей на няньку для вашего сына (он инвалид)". Напоследок пожаловался на свою тяжелую жизнь и предложил мне билеты в театр», — вспоминает Наталья, которая по вине пьяного Романа осталась вдовой с двумя детьми на руках.

В общем, схема по вытягиванию близких-алкоголиков из передряг на дорогах у Гармаша готовая. И она, вероятно, сработает вновь. Хотя, нужно, конечно, уточнить, что прошло десять лет, как Гармаш опробовал этот вариант — с тех пор закон ужесточили, придется все-таки немного приложить фантазии.

Гармаш, конечно, понимает, что осадочек у людей останется. Доверять его широкой улыбке в банковской рекламе станут явно меньше. Но потом все забудется до следующего раза.

Кстати, любопытно, что Михаил Ефремов уже попадал в серьезное ДТП. И поддержал в тот самый нелегкий момент актера, как вы думаете кто? Правильно, закадычный приятель Сергей Гармаш. О том неловком моменте рассказал кинокритик Александр Шпагин. Дело было несколько лет назад, тогда Ефремов в очередной раз угодил в ДТП, правда, не настолько фатальное.