Бывший муж Ани Лорак перестал скрывать новую возлюбленную

Сегодня Мурату Налчаджиоглу исполнилось 43 года. Отмечать день рождения бывший супруг Ани Лорак начал еще вчера. Бизнесмен устроил вечеринку, на которую пригласил близких друзей и новую избранницу, пишет Стархит.
В личном блоге Мурат Налчаджиоглу поделился яркими видео, на которых его поздравляют с важным днем. По традиции мужчина задул свечи и загадал желание. Более того, экс-супруг Ани Лорак похвастался полученными подарками. Особое внимание бизнесмен уделил торту с надписью «С днем рождения, любимый». Оказалось, что сладкую выпечку заказала новая избранница Мурата. Также девушка по имени Лилия преподнесла имениннику фотохолст.
Отметим, что об избраннице Налчаджиоглу известно немного — она работает визажистом и дает мастер-классы по макияжу. Как предположили подписчики бывшего мужа Ани Лорак, пара встречается не первый месяц, но о своих отношениях они решили заявить только сейчас.
Напомним, два года назад Мурата Налчаджиоглу заподозрили в измене Ани Лорак. Вскоре выяснилось, что бизнесмен действительно не был верен певице — мужчина в тайне встречался с моделью Яной Беляевой. Узнав об этом, артистка сразу же подала на развод. «Развод был мучительный. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации», — делилась Лорак.
После разрыва бывшие супруги продолжали сотрудничать. Мурат до недавних пор владел половиной компании «Ани Лорак Продакшн», через которую проходили все доходы певицы за гастроли и концерты. Но не так давно стало известно, что Ани Лорак оформила статус индивидуального предпринимателя и записала всю компанию на свое имя, вычеркнув тем самым экс-мужа из бизнеса.