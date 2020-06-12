Бывший муж Ани Лорак перестал скрывать новую возлюбленную

Отметим, что об избраннице Налчаджиоглу известно немного — она работает визажистом и дает мастер-классы по макияжу. Как предположили подписчики бывшего мужа Ани Лорак, пара встречается не первый месяц, но о своих отношениях они решили заявить только сейчас.

Напомним, два года назад Мурата Налчаджиоглу заподозрили в измене Ани Лорак. Вскоре выяснилось, что бизнесмен действительно не был верен певице — мужчина в тайне встречался с моделью Яной Беляевой. Узнав об этом, артистка сразу же подала на развод. «Развод был мучительный. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации», — делилась Лорак.