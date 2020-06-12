Жена Владимира Зеленского заболела коронавирусом

Результаты теста на коронавсирус Елены Зеленской показали, что она заболела COVID-19. При этом у ее супруга и их детей болезни обнаружено не было, пишут Dni.

При этом, как сообщается, симптомы коронавируса не дали о себе знать. Жена украинского лидера чувствует себя хорошо. Госпитализации ей не потребовалось. Тем не менее, Елену Зеленскую пришлось изолировать от родных для того, чтобы избежать их заражения.

Не удалось специалистам выяснить, где и когда именно могло произойти заражение. Всем контактным лицам уже сообщили об угрозе заражения и попросили самостоятельно пройти тестирование, а также помнить о необходимости соблюдения режима самоизоляции.