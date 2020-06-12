Пт, 12.06.2020
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ФОТО ⟩ Юлия Высоцкая показала, как она выглядела 24 года назад

Юлия Высоцкая.

ФОТО: Instagram

​Юлия Высоцкая показала, как она выглядела 24 года назад – именно тогда она встретилась со своим будущим мужем Андреем Кончаловским.

На личной странице в соцсети Instagram 46-летняя Высоцкая опубликовала архивный снимок 1996 года – пропуск на кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи. Именно там она познакомилась с будущим супругом.

Она фотографии артистка запечатлена с длинными рыжими волосами.

Многие поклонники заметили, что Юлия Высоцкая практически не изменилась за столько лет и только похорошела.

«В молодости вы прекрасны и немного наивны. Хотя, честно говоря, вы хороши и сейчас», «Вас такую уже не помню, годы на пользу», «Юля, вы не меняетесь», «Какая красота», – отметили подписчики.

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