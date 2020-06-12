ФОТО ⟩ Юлия Высоцкая показала, как она выглядела 24 года назад

Юлия Высоцкая показала, как она выглядела 24 года назад – именно тогда она встретилась со своим будущим мужем Андреем Кончаловским.
На личной странице в соцсети Instagram 46-летняя Высоцкая опубликовала архивный снимок 1996 года – пропуск на кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи. Именно там она познакомилась с будущим супругом.
Она фотографии артистка запечатлена с длинными рыжими волосами.
Многие поклонники заметили, что Юлия Высоцкая практически не изменилась за столько лет и только похорошела.
«В молодости вы прекрасны и немного наивны. Хотя, честно говоря, вы хороши и сейчас», «Вас такую уже не помню, годы на пользу», «Юля, вы не меняетесь», «Какая красота», – отметили подписчики.