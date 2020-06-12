ФОТО ⟩ «Ничего себе»: Галкин разделся в кустах на радость женщинам

Максим Галкин продолжает радовать своих поклонников новыми гранями своего таланта. Не стесняется он и демонстрировать подписчикам оголенный торс.
Максим Галкин привлек внимание своих подписчиков в «Инстаграм» обещанием раздать миллион рублей в рамках конкурса. Он пообещал выбрать десять победителей, которые получат по 100 тысяч рублей. Условия соревнования оказались просты – для того, чтобы претендовать на награду оказалось остаточно просто подписаться на все 20 аккаунтов, на которые подписан сам юморист.
Впрочем, очередной розыгрыш бешеных денег в «Инстаграм» не привлек такого внимания поклонников Максима Галкина, как та фотография, которой он сопроводил свой пост. Перед зрителями юморист предстал оголенный по пояс на фоне развесистого куста.
Разумеется, что в многочисленных комментариях нашлись не толко те, кто клюнул на возможность разжиться 100 тысячами рублей, но и женщины, которые не смогли сдержать своего восхищения от увиденного. «Стоит такой красавчик,прямо загляденье», «Очень красивая фотография!!!!», «Красавчик и хороший папа», «Ничего себе», – взорвались комментаторы.