Антон Криворотов — кастинг «Холостяка», свадьба с Барбарой, обида Адаменко, связь с Батрутдиновым

Выбор завидного холостяка пал на экзотическую красотку Барбару Пино — Антон стал первым героем шоу, продолжившим отношения с победительницей проекта после окончания съемок. Несмотря на счастливый финал, вокруг влюбленной пары много сплетен и вопросов.

В новом выпуске шоу «Алена, блин!» Антон наконец расставил все точки над i в главных скандалах последних дней. Как он попал в «Холостяк», что его привлекло в Барбаре и когда ждать свадьбу, почему он скрывает, как и где познакомился с Лизой Адаменко. А также — обвинение Барбары в эскорте, шоу-бизнес, Comedy Club и правда о родстве с доктором Евдокимовым.