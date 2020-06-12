Пт, 12.06.2020
Эстонская красотка заворожила поклонников непривычным образом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Антон Криворотов — кастинг «Холостяка», свадьба с Барбарой, обида Адаменко, связь с Батрутдиновым

Антон Криворотов

ФОТО: Скриншот с видео

33-летний Антон Криворотов проделал нелегкий путь: саратовский парень превратился в звездного стоматолога и главного героя седьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ, пишет Супер.

Выбор завидного холостяка пал на экзотическую красотку Барбару Пино — Антон стал первым героем шоу, продолжившим отношения с победительницей проекта после окончания съемок. Несмотря на счастливый финал, вокруг влюбленной пары много сплетен и вопросов.

В новом выпуске шоу «Алена, блин!» Антон наконец расставил все точки над i в главных скандалах последних дней. Как он попал в «Холостяк», что его привлекло в Барбаре и когда ждать свадьбу, почему он скрывает, как и где познакомился с Лизой Адаменко. А также — обвинение Барбары в эскорте, шоу-бизнес, Comedy Club и правда о родстве с доктором Евдокимовым.

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