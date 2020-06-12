ГОРЯЧИЕ КАДРЫ ⟩ Первый мотокинотеатр открылся в Saku Suurhall

Кинопоказ начался в 8 часов вечера, посетителям мотокинотеатра была показана научно-фантастическая картина «Bloodshot» с Вином Дизелем в главной роли. Для прослушивания фильма всем были выданы беспроводные наушники.

В связи с распространением коронавируса в Saku Suurhall с мая было организовано несколько подобных мероприятий, но под открытым небом и для автомобилистов. К слову, все подобные кинопоказы и концерты пользуются спросом у жителей Балтии.