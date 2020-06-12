Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Репортеры застали врасплох Ефремова в подъезде, когда артист возвращался домой после многочасового допроса. Журналисты, перебивая друг друга, спросили его не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова.

«Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?» — сказала одна из присутствующих. Однако Ефремов промолчал и зашел в квартиру вместе с полицейскими, которые закрыли дверь перед журналистами.

Актер так и не принес публичные извинения семье погибшего мужчины. Как сообщает РЕН ТВ, Михаил Ефремов лишь прислал на похороны Сергея Захарова два траурных венка.