ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Таллиннский гений парковки превзошел даже британцев

Дело в том, что вчера по всему миру разлетелась фотография очень плохой парковки из Соединенного Королевства. На снимке несчастный водитель Fiat припарковал свою машину крайне плохо, чем вызвал бурные обсуждения в Сети. Житель городка Лидс оставил свою машину на перекрестке. Очень быстро водитель получил немаленький штраф.

В то же время, вчера можно было наблюдать еще более абсурдное зрелище на стоянке возле торгового центра Viimsi Selver. «Парковочный гений», – так назвали этого водителя в популярной группе водителей EZ-дуны!

Однако Audi, стоящая на перекрестке, была убрана уже через четверть часа после того, как фотография была опубликована в группе. Как и следовало ожидать, группа из более чем 50 000 участников имеет довольно широкий охват, отмечает Elu24.