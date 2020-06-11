СКАНДАЛ ⟩ На Первом канале объяснили «подмену» жены жертвы ДТП с Ефремовым

«Эти обвинения, что в "Пусть говорят" участвовала "ненастоящая" жена Сергея Захарова, – это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года. Не неделю, не год, а 22 года – целую жизнь. До этого у него уже было два брака, и со второй женой, Маргаритой, он так и не развелся официально – но и это не такая уж редкая ситуация. Мы все часто живем, будто наша жизнь – черновик: все важное сделаю потом, потом женюсь на женщине, которая рядом. В этой ситуации для нас важно слышать его действительно близких людей. И Ирина, конечно, – одна из них», - рассказал Борисов.