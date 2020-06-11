СКАНДАЛ ⟩ На Первом канале объяснили «подмену» жены жертвы ДТП с Ефремовым

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов отреагировал на обвинения, что в программе участвовала ненастоящая жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы с артистом Михаилом Ефремовым, передают TopNews.
Ранее сын Захарова в соцсетях возмутился появлению незнакомой женщины в выпуске про громкое ДТП с Ефремовым. В студии Первого канала некая была Ирина Стерхова, а не его настоящая жена.
Борисов назвал такие обвинения «лукавством».
«Эти обвинения, что в "Пусть говорят" участвовала "ненастоящая" жена Сергея Захарова, – это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года. Не неделю, не год, а 22 года – целую жизнь. До этого у него уже было два брака, и со второй женой, Маргаритой, он так и не развелся официально – но и это не такая уж редкая ситуация. Мы все часто живем, будто наша жизнь – черновик: все важное сделаю потом, потом женюсь на женщине, которая рядом. В этой ситуации для нас важно слышать его действительно близких людей. И Ирина, конечно, – одна из них», - рассказал Борисов.
Напомним, громкое ДТП произошло 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Ефремов за рулем джипа на огромной скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. На утро от травм скончался 57-летний курьер интернет-магазина. Михаила Ефремова арестовали на два месяца, ему грозит до 12 лет колонии.