ФОТО ⟩ Исхудавшая таллиннка Алиса о мужчинах: из-за свисающего сала не могут найти свой...

Ведьма Алиса опубликовала свои фотографии в Instagram. На них отлично видно, как сильно она похудела за последнее время.

«Ну, во-первых, это был целый год, и это была не диета, а скорее система», –призналась Алиса Elu24. Ясновидящая не хочет раскрывать свою систему питания, но уверяет, что способна помочь нуждающимся.

«Если кто-то действительно хочет избавиться от расстройств пищевого поведения, позвольте мне прийти. Я помогу и объясню, о чем эта система», – говорит она.

Многие женщины в мире недовольны своей внешностью. «Идеалы красоты очень разные, независимо от страны, возраста и предназначения женщины. Это требует глубокой психологической работы, когда женщина находится в конфликте со своим физическим телом», – говорит Алиса.

Она утверждает, что чем старше человек становится, тем меньше ему нужно есть, потому что иначе болезни начнут атаковать.

«Посмотрите, как тяжело тучным людям летом. Инсульты и сердечные приступы распространены в жаркую погоду. Избыточный вес сопровождается таким «друзьями» как высокое кровяное давление, потливость, перегрузка ног», – говорит Алиса. Ведьма добавляет, что мужчины не могут увидеть собственные гениталии из-за избыточного веса (в народе "зеркальная болезнь").

Секрет красивой кожи Алисы заключается в том, что она старается максимально скрыть свою кожу от солнца и не ест сладкого. «Солнце старит раньше времени», –говорит она.

Алиса также не ест мяса, ведь оно якобы придает коже «серый» оттенок. «Каким-то образом поклонников мяса можно увидеть сразу. Сахар вызывает отечность и прыщи – я почти не ем сладкого», – говорит Алиса.