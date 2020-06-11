ФОТО ⟩ Старше жены: как выглядит 41-летняя дочь Игоря Николаева

Игорь Николаев часто показывает свою четырехлетнюю дочь от Юлии Проскуряковой. Некоторые поклонники успели забыть, что у музыканта есть еще одна наследница, которая родилась в 1978 году. Кстати, тоже Юлия.

Недавно Николаев напомнил подписчикам о ее существовании. Композитор опубликовал снимок, на котором запечатлена старшая дочь на природе в компании нескольких кошек и собаки. Игорь пояснил, что фото выложила в Сеть его наследница, после чего он поделился им с поклонниками.

Юлия живет в Майами. У музыканта теплые отношения с дочерью. Он часто летал в США, когда были открыты границы. Из-за пандемии коронавируса приходится довольствоваться онлайн-встречами.

Пользователи Сети отметили, что Юлия выглядит весьма молодо. Некоторые указали, что она очень похожа на своего знаменитого отца: «Какая она у Вас красавица», «Какая чудесная компания и милая девушка», «Копия папы...»