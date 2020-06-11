ДТП с Ефремовым: в баре, где актер пил перед аварией, стерли записи с камер

Михаил Ефремов, устроивший смертельную аварию в центре Москвы, перед поездкой напился в одном из столичных баров. Также сообщалось, что накануне аварии актер употреблял запрещенные вещества. Информация об этом недавно появилась в Сети.

Однако подтвердить факт пребывания актера в питейном заведении пока не удалось. Накануне, 10 июня, силовики обнаружили, что в баре исчезли все записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщает РЕН ТВ, паб Ulysses уже работает и принимает посетителей (хотя, по требованиям режима самоизоляции, должен быть закрыт). Ефремов, как отмечают очевидцы, проводил в нем время и во время карантина.

В среду сотрудники правоохранительных органов проводили в Ulysses следственные действия. Однако не смогли получить на руки видеозаписи, сделанные вечером 8 июня (незадолго до того, как произошла трагедия). Оказалось, что все записи с камер удалены. Владельцы бара заявили, что не сделали копии.

При этом уличные камеры зафиксировали автомобиль Ефремова, который парковался возле паба. Это произошло как минимум дважды — 5 и 6 мая.

Руководство бара пока воздерживается от комментариев СМИ.

Напомним, вечером 8 июня сильно опьяневший Михаил Ефремов въехал в фургон «Лада», выскочив на своем джипе на встречную полосу. Водитель за рулем фургона оказался зажатым в покореженном автомобиле. Спасти его не удалось — через несколько часов 57-летний мужчина, получивший тяжелые травмы, скончался в реанимации. Сегодня в Москве проходит прощание с водителем.