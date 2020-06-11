ВИДЕО ⟩ Чумовые рокеры требуют вернуть Таллинну большой рок-фестиваль

Во второй половине 80-х Таллинн одним из первых в тогдашнем Союзе проводил профессиональные крупномасштабные рок-фестивали под открытым небом: на Heavy Suvi и Rock Summer была представлена богатейшая палитра разноплановых музыкальных коллективов из многих республик СССР, из Финляндии, Швеции и других стран. Музыканты-участники тех давних событий до сих пор с теплотой вспоминают эти грандиозные летние концерты. Так не пора ли в той или иной форме возродить эту добрую традицию? С этими мыслями старейшина Пеэтер Ярвелайд побывал у группы Un-Real на их репетиционной базе.

Можно подумать, что в Таллинне проходит достаточно много мероприятий, говорит Пеэтер Ярвелайд. Но на самом деле есть ниши, и еще найдется, чем дополнить культурный календарь. Сейчас Пыхья-Таллинн на подъеме, динамично развивается, и будет здорово, если в таком большом и разнообразном районе появится крупный ежегодный музыкальный фестиваль. Музыка, как и спорт объединяет людей, главное, чтобы это шло от чистого сердца.