ВИДЕО ⟩ Чумовые рокеры требуют вернуть Таллинну большой рок-фестиваль

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд — человек неуемной энергии и в числе прочих вопросов по развитию вверенного ему района, озаботился и таким: почему бы не вернуть нашему Таллинну настоящий большой рок-фестиваль?
Во второй половине 80-х Таллинн одним из первых в тогдашнем Союзе проводил профессиональные крупномасштабные рок-фестивали под открытым небом: на Heavy Suvi и Rock Summer была представлена богатейшая палитра разноплановых музыкальных коллективов из многих республик СССР, из Финляндии, Швеции и других стран. Музыканты-участники тех давних событий до сих пор с теплотой вспоминают эти грандиозные летние концерты. Так не пора ли в той или иной форме возродить эту добрую традицию? С этими мыслями старейшина Пеэтер Ярвелайд побывал у группы Un-Real на их репетиционной базе.
Можно подумать, что в Таллинне проходит достаточно много мероприятий, говорит Пеэтер Ярвелайд. Но на самом деле есть ниши, и еще найдется, чем дополнить культурный календарь. Сейчас Пыхья-Таллинн на подъеме, динамично развивается, и будет здорово, если в таком большом и разнообразном районе появится крупный ежегодный музыкальный фестиваль. Музыка, как и спорт объединяет людей, главное, чтобы это шло от чистого сердца.
Виталий, музыкант Un-Real: «Уже достаточно давно в разговорах с теми же байкерами, например, поднималась тема полноценного летнего таллинского рок-фестиваля, но, увы, дальше дело не двигалось, и понятно, почему: на одном голом энтузиазме такую махину не потянуть. И вот теперь так получилось, что наши чаяния и чаяния старейшины Пыхья-Таллинна чудесным образом совпали! Постараемся, чтобы следующим летом это вылилось в полноценный фестиваль. Пока еще предстоит найти подходящее место, определиться с датой, продумать механизм проведения и так далее».