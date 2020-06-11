Чт, 11.06.2020
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ФОТО ⟩ С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Прощание с Сергеем Захаровым

ФОТО: говоритмосква/govoritmsk

Церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым прошла в траурном зале при Институте имени Склифосовского, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал 360.

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины. «Приносим глубокие соболезнования близким, семье. Для нас это тоже для всех большая потеря. Последние два дня телефоны наши обрывались. Очень много хороших писем от клиентов», — сказал во время прощания коллега мужчины.

Известно, что позже мужчину похоронят в селе Константиново под Рязанью.

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