ФОТО ⟩ С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым прошла в траурном зале при Институте имени Склифосовского, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал 360.
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины. «Приносим глубокие соболезнования близким, семье. Для нас это тоже для всех большая потеря. Последние два дня телефоны наши обрывались. Очень много хороших писем от клиентов», — сказал во время прощания коллега мужчины.
Известно, что позже мужчину похоронят в селе Константиново под Рязанью.
Прощание началось с 57-летним Сергеем Захаровым, который стал жертвой пьяного ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Москве. Тело Захарова сегодня доставят в его родное село в Рязанской области, где пройдут похороны: https://t.co/3bflWeP81H pic.twitter.com/1ct0QzVar1— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 11, 2020