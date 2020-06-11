ФОТО ⟩ Ностальгия: смотрите, как выглядел McDonald's в 90-е

Давайте будем честными – нам нравятся фотографии, которые напоминают нам о тех старых добрых и счастливых днях, когда трава была зеленее, а небо голубее. На форуме Reddit Nostalgia люди в Америке и Англии поделились фотографиями того, как выглядел любимый ресторан быстрого питания McDonalds в 80-х и 90-х годах.
Любители McDonald's нашли фотографии интерьера ресторана, игровых площадок, фирменных продуктов и упаковки для еды. Ниже собраны лучшие посты, чтобы вспомнить старые времена.
Один пользователь вспомнил стулья в форме гамбургера.
«Я совершенно забыл об этом», – прокомментировал его картинку другой пользователь Сети. Еще один мужчина поделился воспоминаниями: «У нашего местного McDonald's был гигантский чизбургер, на который можно было забраться. Я сидел на нем и смотрел вдаль».
Так выглядели детские стулья в McDonald's.
А помните хрустящие пирожки с яблочным вареньем?
Во дворе ресторана быстрого питания были аттракционы для детей. Внутри детских сооружений были очень скользкие полы.
В 80-х все блюда были упакованы таким образом. Конечно, дизайн упаковки сильно изменился за эти годы.
Пепельницы с логотипами McDonald's, когда в ресторанах еще разрешалось курить.
Рестораны McDonald's работают в Эстонии с 1995 года, первый из них был открыт в Таллинне. Более 3 миллионов человек посещают McDonald's в Эстонии каждый год.