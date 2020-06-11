ФОТО ⟩ Ностальгия: смотрите, как выглядел McDonald's в 90-е

Любители McDonald's нашли фотографии интерьера ресторана, игровых площадок, фирменных продуктов и упаковки для еды. Ниже собраны лучшие посты, чтобы вспомнить старые времена.

Один пользователь вспомнил стулья в форме гамбургера.

«Я совершенно забыл об этом», – прокомментировал его картинку другой пользователь Сети. Еще один мужчина поделился воспоминаниями: «У нашего местного McDonald's был гигантский чизбургер, на который можно было забраться. Я сидел на нем и смотрел вдаль».

Так выглядели детские стулья в McDonald's.

А помните хрустящие пирожки с яблочным вареньем?

Во дворе ресторана быстрого питания были аттракционы для детей. Внутри детских сооружений были очень скользкие полы.

В 80-х все блюда были упакованы таким образом. Конечно, дизайн упаковки сильно изменился за эти годы.

Пепельницы с логотипами McDonald's, когда в ресторанах еще разрешалось курить.