Чт, 11.06.2020
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ФОТО ⟩ Ностальгия: смотрите, как выглядел McDonald's в 90-е

ФОТО: Shutterstock

Давайте будем честными – нам нравятся фотографии, которые напоминают нам о тех старых добрых и счастливых днях, когда трава была зеленее, а небо голубее. На форуме Reddit Nostalgia люди в Америке и Англии поделились фотографиями того, как выглядел любимый ресторан быстрого питания McDonalds в 80-х и 90-х годах.

Любители McDonald's нашли фотографии интерьера ресторана, игровых площадок, фирменных продуктов и упаковки для еды. Ниже собраны лучшие посты, чтобы вспомнить старые времена.

Один пользователь вспомнил стулья в форме гамбургера.

«Я совершенно забыл об этом», – прокомментировал его картинку другой пользователь Сети. Еще один мужчина поделился воспоминаниями: «У нашего местного McDonald's был гигантский чизбургер, на который можно было забраться. Я сидел на нем и смотрел вдаль».

McDonald's burger seats from r/nostalgia

Так выглядели детские стулья в McDonald's.

Check out this awesome McDonald's high chair I got at the flea market today from r/nostalgia

А помните хрустящие пирожки с яблочным вареньем?

McDonalds fried apple pies with the bubbly, crispy outside from r/nostalgia

Во дворе ресторана быстрого питания были аттракционы для детей. Внутри детских сооружений были очень скользкие полы.

Who remembers when McDonald's playland looked like this? Memories... from r/nostalgia

В 80-х все блюда были упакованы таким образом. Конечно, дизайн упаковки сильно изменился за эти годы.

An assortment of McDonalds containers from the 80's [1920×1080] from r/retailporn

Пепельницы с логотипами McDonald's, когда в ресторанах еще разрешалось курить.

These old amber glass ashtrays that everyone had (including McDonald's!) from r/nostalgia

Рестораны McDonald's работают в Эстонии с 1995 года, первый из них был открыт в Таллинне. Более 3 миллионов человек посещают McDonald's в Эстонии каждый год.

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