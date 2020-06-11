ФОТО ⟩ Дочь Дмитрия Пескова показала красавицу-маму

Лиза Пескова опубликовала фото с матерью — Екатериной Солоцинской. Сегодня у бывшей жены Дмитрия Пескова день рождения. Ей исполнилось 44 года.

В честь этого события Елизавета опубликовала пару фотографий и поделилась мудростью своей родительницы. По словам девушки, мама не раз выручала ее советом. Например, самый важный поступил, когда Лизе было всего 15 лет.

«Больная? Плачешь из-за мальчика?» — с тех пор плакали только из-за меня, а у меня удивительным образом к 22 годам сформировалось мышление опытной женщины, которой в голову не придет ныть из-за мужского пола», — написала Пескова.

Также Солоцинская учила дочь «заниматься в первую очередь собой», поскольку «никому не нужна неинтересная, зависимая во всех смыслах от мужского пола женщина»; качать «мозг, а не попу»; не лезть в «грязные интернет-разборки», а самое главное — в любой непонятной или неприятной ситуации брать в руки… книгу.

«Чтение — это магия!» — считает Елизавета.

Фанаты считают, что изречения именинницы нужно заключить в рамку и повесить на стену — настолько они соответствуют истине. А фото бывшей жены Пескова стало отдельной темой для обсуждений, пишет EG.