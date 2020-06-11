Чт, 11.06.2020
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ВИДЕО ⟩ Александр Ревва исполнил танец в честь окончания карантина

ФОТО: Кадр из Instagram

​Российский шоумен Александр Ревва продемонстрировал неплохие хореографические данные в своем Instagram.

Александр Ревва, известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, радуется окончанию карантина.

«Очень скоро мы с вами вырвемся на волю, я не дам вам сойти с ума! Всех затанцую!», – так он подписал свое видео в Instagram.

Ранее артист сообщил о том, что во время карантина он начал осваивать еще одну популярную соцсеть – TikTok. За первые сутки на его страницу подписались тысячи пользователей.

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