«Ночной кошмар»: жизнь принца Гарри ухудшилась после переезда в США

Как сообщает Radio New Zealand, жизнь внука королевы Елизаветы II «превратилась в ночной кошмар». Как отмечает СМИ со ссылкой на источники, пара переезжала в Лос-Анджелес из Лондона, имея грандиозные планы. Принц Гарри и Меган Маркл собирались основать свой благотворительный фонд, а деньги получать на публичных выступлениях. Однако в мире возникла пандемия коронавируса, которая все испортила.

Как пишет обозреватель Рассел Майерс, у принца Гарри не получилось найти себе занятие по душе. Ему пришлось связаться со своими друзьями из британского королевского флота, чтобы попросить об одолжении. Принц Гарри хочет остаться церемониальным главой организации, хотя ранее намеревался отказаться от всех титулов. Герцог Сассекский для этого вынужден будет наладить отношения с королевской семьей.

Кроме того, издание утверждает, что супруги переживают из-за денег. Они живут в особняке за 20 миллионов фунтов стерлингов и расходуют ежедневно семь тысяч фунтов стерлингов на охрану. Обозреватель отметил, что принцу Гарри непросто привыкнуть к тому образу жизни, который он никогда не вел. В результате у герцога Сассекского усилились проблемы с психикой, в которых он ранее признавался. При этом его супруга Меган Маркл очень рада, что вернулась к светскому образу жизни без ограничений, которые возникают из-за того, что она была представительницей королевской семьи.