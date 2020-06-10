На Ефремова, устроившего смертельное ДТП, надели электронный браслет

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели на Михаила Ефремова электронный браслет. С его помощью они будут наблюдать за передвижением артиста, которому суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста, пишет ТАСС.

«Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции разъяснили Ефремову права и обязанности в соответствии с наложенными судом ограничениями. После этого на него надели электронный браслет, установив стационарное контролирующее устройство в квартире, где он находится под домашним арестом», — сообщил источник агентства.

Также сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут посещать артиста, а в суд доставлять на служебном авто.