РАЗБИЛ АВТО АЛЕКСАНДРОВОЙ ⟩ Панин признался, что в пьяном виде устроил аварию рядом с местом смертельного ДТП Ефремова

Скандально известный артист Алексей Панин прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП в Москве при участии заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

Артист признался, что сам не раз становился виновником аварий на том же самом «проклятом» месте на Смоленской площади. Тогда Панин, равно как и Ефремов, находился в нетрезвом состоянии.

«У меня был роман с Мариной Александровой, она улетела в Рим со своей подружкой артисткой Ломоносовой. А я пьяный на ее RAW4 чуть подальше, где Миша врезался, лоб в лоб влетел в человека. Машина была всмятку, я до сих пор Марине Александровой должен денег», — вспомнил Панин в ходе онлайн пресс-конференции в НСН на тему «Театр и кино в период пандемии».

Отвечая на вопрос о том, какое наказание последовало за ужасный проступок, Алексей, смеясь, заметил: «Никакого!». По его словам, разбитая машина и долг — уже суровое наказание за крупное ДТП. Однако тут же напомнил окружающим, что его аварии все-таки обходились без человеческих жертв.