Ксения Бородина встала на защиту Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП

В связи с произошедшим трагическим событием Ефремов был помещен под домашний арест. Как известно, он врезался в фургон, пребывая под действием алкоголя и наркотических веществ. От полученных травм водитель фургона скончался, пишет Kleo.ru.

Популярная ведущая Ксения Бородина решила поддержать Михаила. Она заявила, что не понимает тех, кто его осуждает. Звезда высказала мнение, что многие из комментаторов сами не без греха, поэтому не имеют права делать какие-либо суждения. По словам Ксении, и так понятно, что нехорошо садиться пьяным за руль, но делать выводы на этот счет уполномочен суд, который вынесет приговор.

Бородина считают, что осуждающие Ефремова имеют своей целью получить порцию хайпа. В то же время им необходимо начать с себя и проанализировать собственные поступки.

Стоит отметить, что высказать свое мнение по поводу ситуации с Михаилом Ефремовым уже успели многие звезды. В числе наиболее жестких комментаторов оказалась Ольга Бузова, которая заявила, что подобное поведение за рулем недопустимо. Певица отметила, что сама долгое время водит автомобиль и относится к этому очень аккуратно. Поддержал свою подругу и Давид Манукян.

Сочувствие выразила Любовь Успенская, которая рассказала, что накануне Ефремов звонил ей, хотя для него это несвойственно. По словам звезды, мужчина находился в состоянии тяжелой депрессии после смерти Галины Волчек, которая являлась худруком театра «Современник».