ВИДЕО ⟩ Хозяйка сняла реакцию кота, который впервые попробовал мороженое, и это невероятно смешно

Недавно пользовательница TikTok опубликовала видео, предупреждающее хозяев котов: если не хотите, чтобы ваш любимец устроил драму на ровном месте, даже не думайте давать ему мороженое. Об этом пишет Лайф.
Пользовательница sabrina_bernatchez из Квебека, Канада, сняла ролик, который тут же стал вирусным. В главной роли — ее питомец, который точно был бы достоин главных ролей в немом кино. Кошка — настоящая королева драмы. На видео пушистику дают попробовать крошечный кусочек мороженого. Реакцию нужно видеть.
«Вот что происходит, когда вы даете кошке мороженое», - написала Sabrina_bernatchez
@sabrina_bernatchez
That’s what happens when you give a cat ice cream🥴 ##cat ##brainfreeze ##icecream ##iceicebaby♬ Ice Ice Baby - Vanilla Ice
Того кусочка малышу хватило, чтобы понять, что он далеко не фанат мороженого. Подобные вирусные видео с котами и с холодными десертами уже не раз появлялись в Сети в предыдущие годы. Их легко можно найти по хештегу #brainfreeze (#заморозкамозга). Однако не всего коты выдают такую бесценную реакцию.
Ролик за пару дней набрал 3,3 миллиона просмотров и порядка 350 тысяч лайков. В комментариях — пользователи, которые не были готовы к гримасам кота, как сам питомец — к мороженому. Конечно, любители юмора также не упустили возможности пошутить, пишет Daily Mail. «Этот кот выглядит так, как будто он только что открыл для себя совершенно новый мир», - пишет один пользователь TikTok. «Самая драматичная заморозка мозга, которую я когда-либо видел», - коммертирует другой. «О мой Бог! Смеюсь до слез. Это лицо!» - уверяет третий.