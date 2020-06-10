ВИДЕО ⟩ Хозяйка сняла реакцию кота, который впервые попробовал мороженое, и это невероятно смешно

Ролик за пару дней набрал 3,3 миллиона просмотров и порядка 350 тысяч лайков. В комментариях — пользователи, которые не были готовы к гримасам кота, как сам питомец — к мороженому. Конечно, любители юмора также не упустили возможности пошутить, пишет Daily Mail. «Этот кот выглядит так, как будто он только что открыл для себя совершенно новый мир», - пишет один пользователь TikTok. «Самая драматичная заморозка мозга, которую я когда-либо видел», - коммертирует другой. «О мой Бог! Смеюсь до слез. Это лицо!» - уверяет третий.