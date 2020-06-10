ФОТО ⟩ Зарабатывающая на интимных снимках эстонка получила щедрый подарок от поклонника

Прошлой осенью красотка не скрывала, что присоединилась к сайту OnlyFans и делает интимные фотографии за деньги. В то время эстонская модель призналась порталу Elu24, что решила позировать обнаженной, потому что после участия в реалити-шоу вышли в эфир ее откровенные фотографии, сделанные еще в 2016 году.

«В любом случае, все уже видели мои обнаженные груди, поэтому я решил заработать на них деньги», – объяснила тогда Нэй.

В декабре прошлого года она призналась в Instagram, что OnlyFans не оказал положительного влияния на ее репутацию, поэтому девушка решила с этим завязать. Но теперь Нэй, видимо, опять передумала. Модель объявила, что в начале июня начнет публиковать новые фотографии в OnlyFans.

Как оказалось, поклонники красоты Мэрилин очень щедры. Так один из них на днях сделал ей новую прическу.

«Хочу поблагодарить Индрека, который сделал мне стрижку в парикмахерской и перекрасил волосы. Вы все так милы, большое вам спасибо», – звезда реалити-шоу обратилась через социальные сети к поклонникам, которые о ней заботятся.

Что касается подарка парикмахера Индрека, волосы Мэрилин Мэй теперь стали намного темнее, а кончики «выпрямились».

В прошлом поклонники уже дарили модели нижнее белье.