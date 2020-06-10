У Ефремова есть шанс избежать тюрьмы, если окажется, что отказали тормоза

Уже не секрет, несколько десятков именитых московских адвокатов отказались защищать актера Михаила Ефремова. Напомним, 8 июня, пьяный народный артист на полном ходу протаранил машину на встречной полосе, водитель которой погиб. Его родные боятся, что знаменитость отмажется от уголовного дела. Насколько реален такой сценарий? Kp.ru спросила у подполковника юстиции, адвоката Максима Власова.

- В деле есть какие-то лазейки?

- Мы видим стандартную ситуацию для уголовно-правовой системы. Тут нет никаких юридических нюансов: все четко и понятно. Виновник ДТП, выехавший на полосу встречного движения, установлен, алкоголь в крови обнаружен, труп, простите, тоже есть. Дело было переквалифицировано на самую тяжкую 4 часть статьи 264 «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека». Санкции от 5 до 12 лет. Но надо понимать, что суд учтет отсутствие былых судимостей и положительные характеристики артиста. Не исключено что наказание будет назначено ниже низшего предела.

- Актер может откупиться и договориться с семьей погибшего, чтобы те сняли обвинения?

- Еще до июня 2019 года очень даже мог. Тогда эта статья относилась к преступлениям средней тяжести. И огромное количество дел вообще не доходило до суда. Виновники ДТП возмещали ущерб семьям, заносили взятки следователям и готово. Но сейчас это невозможно. Тяжкие дела не закрывают по примирению сторон. Как показывает судебная практика, в 100 процентах случаев назначается реальный срок заключения.

- Как будут действовать адвокаты Ефремова?

- Так как личность подзащитного весьма одиозна, не факт, что он будет слушать своих защитников. Развитие событий сложно предсказать. На месте адвоката я бы настаивал на особом порядке судебного разбирательства. Для этого нужно прежде всего признать вину, выплатить компенсацию родственникам и публично принести извинения семье. Удивительно, что это не было сделано на суде по избранию меры пресечения. В особом порядке дело рассматривается без допроса свидетелей и проверки доказательств. В этом случае предусмотрено наказание в три четверти от максимального. То есть от 5 до 9 лет.

- Алкогольное опьянение точно не смягчит наказание?

- Только усугубит. В суде это будет отягчающим обстоятельством. Уже после отбывания наказания могут быть введены ограничения на управление транспортными средствами. Кроме того, в суде Ефремову придется пройти наркологическую экспертизу. Не исключено, что он будет направлен на принудительное лечение от наркотической или алкогольной зависимости.

- Неужели нет никаких вариантов отмазаться?