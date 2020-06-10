Известная британская актриса встречает 55-летие в бикини

Элизабет уже давно не снимается в кино, зато активно ведет микроблог и часто выкладывает свои фотографии, которые вызывают восхищение у подписчиков артистки. Стоит ли говорить, что в свои уже 55 лет Элизабет выглядит значительно моложе своего возраста. Многие поклонники сходятся во мнении, что Херли трудно дать больше 40 лет.

Актриса не только сохранила молодость кожи, но еще и является обладательницей стройной фигуры. Сама Херли не раз рассказывала своим подписчикам, что секрет ее красоты заключается в здоровом образе жизни.

Элизабет уже давно полностью убрала из своего рациона фастфуд, все мучное и даже сыр. Артистка в основном питается овощами, мясом и морепродуктами, а также пьет много воды. Что касается спорта, то Херли не любит проводить время в спортзале и поэтому старается просто вести активный образ жизни, а именно много гуляет и сама занимается огородом. Свое 55-летие Херли и вовсе встречает в откровенном бикини, давая понять, что время над ней не властно.