ФОТО ⟩ Вот это да! Елена Глебова удивила фигурой после родов

О том, что после рождения дочери, Елена Глебова может похвастаться идеальной фигурой, говорит ее новый снимок в Instagram.
Звезда эстонского фигурного катания впервые стала мамой 16 апреля. Малышка появилась на свет роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы во чрезвычайного положения в Эстонии. Дочь Глебова назвала Мила.
Прошло чуть больше месяца, а спортсменка уже хвастается своими безупречными формами в социальных сетях. Под новым снимком Глебовой с малышкой поклонники оставляют восторженные отзывы. И как ей только это удается?!
Напомним, что Елена Глебова, возглавлявшая спортивный центр «Тондираба» с момента его открытия в 2014 году, с февраля ушла в декретный отпуск.